Donne in politica: «Il nostro modello resta Tina Anselmi»

LA PRESENTAZIONETREVISO Per favore non chiamatele quote rosa. Leggendo, studiando e approfondendo, si scopre che la rappresentanza politica delle donne in Italia e soprattutto nella provincia di Treviso non è poi così esigua. Certo, il 10% di tradizione si è trasformato in un 30% grazie ad una legge. Ma questa è un'altra storia. «Una per tutte? Tina Anselmi - ribadisce il vicepresidente della Camera Ettore Rosato - come lei nessuna. Prima in tutto. Mi piacerebbe però che quando parliamo di Tina non si dicesse solo il primo ministro...