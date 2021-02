IL PROGETTO

TREVISO Le scuole Don Milani di San Zeno non saranno pronte per luglio, come annunciato all'inizio dei lavori. E, molto probabilmente, non saranno pronte nemmeno per l'inizio del prossimo anno scolastico. Questo è uno degli effetti dell'interdittiva antimafia che ha portato Ca' Sugana a risolvere il contratto col Consorzio Stabile Lm Group. Una doccia fredda per l'amministrazione comunale che, dopo una lunga programmazione, era finalmente riuscita ad avviare una riqualificazione radicale. Adesso è tutto fermo: cantiere bloccato, macchine spente.

LA TRATTATIVA

A oggi è stato realizzato circa il 35% di quanto previsto dal capitolato di appalto, che prevede una spesa da parte del Comune di poco superiore al milione di euro. Oggi i vertici del settore Lavori Pubblici e i responsabili dei lavori dell'azienda si incontreranno per valutare lo stato di consistenza, ovvero il valore di quanto realizzato e le eventuali pendenze che il Consorzio potrebbe rivendicare. L'amministrazione, in questo genere di appalti, paga il lavoro fatto per stralci. La prima parte della trattativa servirà per appurare a che punto l'amministrazione è arrivata con i pagamenti di quanto già costruito e, nel caso dovesse ancora mancare qualcosa, definire la somma eventualmente da liquidare. Una trattativa ricca di variabili e che potrebbe durare per qualche tempo. Una volta liquidato il consorzio che, nonostante l'interdittiva, deve comunque essere pagato per quanto fatto, Ca' Sugana penserà a come portare avanti i lavori.

LE SOLUZIONI

Le possibili strade da percorrere sono essenzialmente tre. Considerato che Lm Group ha fatto parte di un'Ati, associazione temporanea d'impresa, Ca' Sugana potrebbe semplicemente far continuare i lavori alle altre ditte per nulla coinvolte dai provvedimenti adottati dalla Prefettura. Se questo non fosse possibile, la seconda opzione sarebbe di affidare il cantiere alla seconda arrivata nel bando: soluzione che richiederebbe qualche tempo in più rispetto alla prima ma garantirebbe comunque di non accumulare troppi ritardi. Infine c'è la terza opzione, quella che il Comune vorrebbe evitare per i tempi lunghi: rifare il bando, con tutto l'iter necessario. In ogni caso rispettare i tempi annunciati, consegna della scuola a luglio, non sarà possibile.

L'INTERVENTO

«Nel frattempo - spiega Sandro Zampese, assessore ai Lavori Pubblici - i bambini delle Don Milani continueranno ad andare a scuola alle Tommaseo». Il progetto di ristrutturazione delle elementari di San Zeno è impegnativo, forse il più importante tra quelli previsti negli immobili scolastici di proprietà comunale. I lavori sono stati divisi in due fasi. Quelli in corso riguardano l'ampliamento e l'adeguamento dell'intera struttura che oggi ospita la direzione didattica. All'interno del nuovo edificio, che doterà la scuola di un'ala aggiuntiva, troveranno posto una palestra e nuove aule. Verranno ampliati anche atrio e mensa. Mentre gli attuali uffici della Don Milani (trasferiti nel monoblocco accanto alla Felissent) faranno posto a nuove aule. Ultimato l'ampliamento del complesso, partirà la seconda fase dell'intervento, la riqualificazione energetica e l'adeguamento alle norme sismiche. Si tratta dell'investimento più corposo, per una spesa complessiva di 2,3. A lavori conclusi tutte le classi della scuola primaria Tommaseo di via Cavini traslocheranno in blocco alla Don Milani completamente rimessa a nuovo e ampliata. Una rivoluzione che, però, dovrà essere rimandata.

P. Cal.

