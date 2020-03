SAN POLO DI PIAVE

Al suo rientro in Israele è stato sottoposto a quarantena. Originario di San Polo di Piave, Monsignor Giacinto Boulos Marcuzzo, vescovo del Patriarcato latino di Gerusalemme, 74 anni, era stato a Roma per alcuni impegni. Tornato in Israele, dove risiede da decenni, è scattato per lui l'obbligo di sottoporsi a quarantena. Trascorsa a Betlemme. Non ha mai avuto alcun problema di salute. Al termine del periodo di isolamento, monsignor Marcuzzo ha inviato una lettera ad amici e parenti. È molto noto nella Marca. «Ho terminato la quarantena domiciliare alla quale ero sottoposto da quando è stato pubblicato il decreto ministeriale- dice - Sto benissimo. Da quando sono ritornato dall'Italia, cioè in questi 14 giorni d'incubazione del probabile virus, non ho avvertito nessun sintomo. Sono ufficialmente libero di riprendere il mio normale ritmo di vita, nella misura del possibile e rispettando le istruzioni generali di precauzione». Per monsignor Marcuzzo è stata un'esperienza «insolita, ma per niente negativa aggiunge - Anzi, ho trasformato questo isolamento-vacanza in modo molto positivo. Ho pregato in modo più libero, ma anche più incarnato cioè all'intenzione di tutti coloro che soffrono di questa difficile situazione, e per i responsabili che gestiscono queste circostanze. Non ho dimenticato che i nostri vecchi nel Veneto, in tempi di epidemie, ricorrevano alla Madonna dei Miracoli di Motta, alla Madonna di Monte Berico e a S. Antonio di Padova».

L'alto prelato ha poi fatto ciò che stanno facendo in tanti in questi giorni: «Ho avuto poi il tempo di scrivere e leggere molto più del solito, ho messo ordine nei miei libri e fogli; ho ascoltato delle conferenze e della musica. Ho vissuto anche una sorpresa inaspettata. Con la mente libera di scorrazzare per i campi della vita quotidiana, della situazione generale del paese, dei temi ecclesiali pastorali e altro, e con la possibilità di rifletterci con calma, idee e progetti si amalgamavano nella mente in abbondanza - continua nella sua lettera - La dimensione pastorale diretta e personale, purtroppo, ho dovuto rimandarla; e questo è stato l'aspetto più arduo e che mi ha fatto sentire un po' come in prigione. Anche adesso in tutta la Terra Santa, comunque, la pastorale diretta normale sarà limitata, perché l'autorità civile ed anche ecclesiale, come in Italia, ha imposto delle restrizioni sociali per un mese. Scrivo soprattutto per ringraziarvi di cuore. Molti di voi, per telefono e per internet, mi hanno fatto sentire la loro vicinanza. Non ho mai avvertito, infatti, un senso d'isolamento».

Annalisa Fregonese

