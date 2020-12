(gp) Sabato sera don Giulio Fabris, il parroco di San Giacomo di Veglia, era come sempre in canonica, a un centinaio di metri dal luogo del delitto. Nonostante il silenzio della sera in piazza Fiume, il prete non ha sentito nulla. Anche lui ha appreso dell'omicidio soltanto ieri mattina. «Siamo tutti sconcertati per quello che è successo. Non conoscevo Luciano Dall'Ava, ma fatti di questo genere non possono non toccare l'anima delle persone. Sappiamo che chi ha commesso l'omicidio è già stato arrestato, chissà cosa gli è passato per la testa». Don Giulio, nel cercare di dare conforto a una comunità comunque ferita, rivolge un pensiero ai familiari della vittima, sperando che possano superare anche questo difficile momento. E traccia anche uno spaccato di quanto ha sentito dire in paese, dopo il delitto: «Si tratta di un fatto estremamente grave - continua il parroco - Ho visto la gente spaesata. Si sente sempre parlare di delitti, anche efferati, ma questa comunità li aveva sempre visti da lontano, magari solo in televisione. Non pensava che potesse capitare anche qui, e invece è accaduto. C'è sconcerto. È una vicenda che ci addolora molto, soprattutto in questo periodo di avvicinamento al Natale in cui dovrebbero prevalere i sentimenti di pace». Già, perché oltre ai problemi legati alle restrizioni per il contenimento del Covid, San Giacomo di Veglia dovrà superare anche la tragedia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

