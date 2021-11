Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNASARMEDE Il camper dell'Usl torna nei comuni dove la campagna vaccinale, anche per la diffusione delle teorie no vax, fatica a sfondare. Domani mattina l'unità mobile dell'azienda sanitaria della Marca sarà a Sarmede, nel Vittoriese, comune che detiene il record negativo, in percentuale, di vaccinati. A preoccupare maggiormente è la fascia dei trentenni: meno di uno su due si è sottoposto alla doppia dose capace di proteggere...