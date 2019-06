Domani mattina l'addio a Giuseppina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(db) Si terranno domani mattina, in forma strettamente privata e con in rito laico, i funerali di Giuseppina Lo Brutto, la donna morta nell'incidente stradale di venerdì scorso a Povegliano. E' insomma un ultimo saluto che saluto che la famiglia della donna, sconvolta dal dolore, ha voluto che sia solo per i parenti e gli amici più intimi. Un modo per tenere le esequie lontano il clamore legato alle circostanze della tragedia che è molto più di una fatalità. La morte di Giuseppina è stata infatti causata dal gesto folle di Christian...