È stato fissato domani alle 9.30 l'interrogatorio di convalida dell'arresto per il ragazzo di 15 anni che lunedì pomeriggio ha accoltellato la 26enne Marta Novello. La Procura dei minori di Venezia sta procedendo per l'ipotesi di reato di tentato omicidio in seguito a un tentativo di rapina. Anche se il movente non convince del tutto gli inquirenti. Ora che Marta si è risvegliata, sarà fondamentale sentire la sua versione dei fatti e dare...