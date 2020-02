IL CASO

TREVISO Dodici sforamenti consecutivi, picchi abbondantemente oltre i 120 milligrammi per metro cubo, medie elevate (anche ieri non si è mai scesi sotto i 70 mg /m3). Eppure sull'attivazione del livello rosso di allerta permane qualche dubbio che l'Arpav di fatto scioglierà in giornata. Lunedì, infatti è uno dei due giorni settimanali, nei quali scattano i controlli sulla qualità dell'aria che poi determinano i livelli di allerta. Non ci sarebbe motivo, sulla base dei 12 sforamenti consecutivi, di immaginare un esito diverso dall'applicazione dell'allerta rossa, con le relative, massicce, limitazioni al traffico. Ma, a dimostrazione che il sistema in atto da alcuni anni è anacronistico e andrebbe ripensato, il semaforo rosso per i veicoli privati (dalle 8.30 alle 18.30) e commerciali diesel (dalle 8.30 alle 12.30) fino a Euro 4 scatterebbe da domani quando però l'aria verrà ripulita dall'ingresso di correnti fredde che faranno calare sensibilmente le temperature portando con sè un notevole ricambio di aria.

LO SCENARIO

La saccatura non scaricherà piogge o nevicate consistenti, che abbatterebbero le polveri in maniera definitiva, ma darà una rinfrescata alla pianura padano veneta liberandola dall'aria umida, stagnante e impregnata di polveri. Quanto basta per rendere del tutto inutile l'introduzione del semaforo rosso che entrerebbe a regime in condizioni di inquinamento sotto la fatidica soglia dei 50 microgrammi. «Dobbiamo consultarci con i meteorologi di Teolo per capire quale sarà l'evoluzione delle prossime 72 ore -conferma Salvatore Patti, esperto di Arpav- É attesa una perturbazione, se recherà qualche beneficio nei giorni successivi a quello di controllo, potrebbe anche restare il livello arancione. In caso contrario potrebbe scattare l'allerta rossa, ma adesso è prematuro tirare conclusioni». La rasoiata fredda in ogni caso è destinata ad esaurirsi in fretta e già a metà settimana si tornerà alle precedenti condizioni di stabilità atmosferica con pm 10 di nuovo in risalita. Ciò significa che quando giovedì scatterà il secondo controllo settimanale, la Marca sarà reduce da due giorni con valori sotto la soglia di criticità, elemento sufficiente per tornare al livello verde. Peccato che la situazione nel weekend sia destinata di nuovo a peggiorare in probabile assenza di misure di contenimento degli inquinanti.

MESE DA DIMENTICARE

Di sicuro gennaio, comunque la si rigiri, verrà ricordato per i 26 sforamenti su 31 giorni e febbraio è sulla buona strada per fargli compagnia perchè i centri di calcolo fisico-matematici si ostinano a vedere un anticiclone invadente su buona parte dell'Europa, quantomeno mediterranea. Di freddo vero e precipitazioni neanche a parlarne fino a metà mese e l'agonia potrebbe prolungarsi anche oltre: tutti gli indicatori danno un vortice polare compatto con forti correnti zonali (ovest-est) che spingono le perturbazioni atlantiche ad alte latitudini lasciando l'Italia a fare i conti con un inverno che quest'anno non c'è mai stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA