Documenti contraffatti all'imbarco in quattro mesi già quindici arresti

I CONTROLLITREVISO Documenti rubati, passaporti contraffatti, false generalità. Negli ultimi quattro mesi le donne e gli uomini della polizia di frontiera dell'aeroporto Canova di Treviso sono stati impegnati in un lavoro costante volto a garantire da un lato la sicurezza dello scalo e, dall'altro, a precludere l'ingresso in Italia da parte di soggetti che non ne avevano titolo. In totale, da aprile ad oggi, sono stati effettuati 15 arresti e 49 respingimenti, cui sono seguite 12 espulsioni dal territorio nazionale disposte dal questore...