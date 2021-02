VALDOBBIADENE

Un consiglio serrato, poco sereno. Due gli obiettivi. Uno raggiunto e uno no. C'è la data per le elezioni, ma l'armistizio tra le parti non è pervenuto. È ufficiale: il 15 marzo sarà il giorno della votazioni. Il giorno in cui la Docg eleggerà il nuovo consiglio di amministrazione. L'assemblea è stata convocata anche e soprattutto per rispondere al countdown del Ministero, pena il commissariamento.

IL BILANCIO

Gli ottimisti guardano il passo avanti fatto, nella speranza che i prossimi giorni siano utili per ridurre un po' le distanze. I pessimisti scuotono la testa: «Non c'è stato alcun riavvicinamento. Si voterà perché si deve. Si va avanti per non perdere la governance. Ma è essenziale che ognuno rifletta al bene della denominazione, non al proprio personale. E alcuni non sembra lo stiano facendo».

LA NOTA

Per la prima volta dopo mesi anche il Consorzio esce ufficialmente con una comunicazione stringata: «Il Consiglio di amministrazione del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, riunitosi in videoconferenza, ha deliberato all'unanimità di convocare l'assemblea dei soci il prossimo lunedì 15 marzo 2021, possibilmente in presenza. All'ordine del giorno dell'assemblea è previsto il rinnovo degli organi amministrativi, che avverrà sulla base delle deliberazioni assunte a maggioranza dal Cda». Insomma, dal Cda di ieri è uscita la data dell'assemblea, 15 marzo. E poco altro, come la location: il teatro Careni a Pieve di Soligo. Nonostante il fitto lavoro dei pontieri le posizioni restano distanti. Anche se comune è la necessità di un nuovo consiglio e di un presidente da eleggersi in tempi rapidissimi. Ma che nel Consiglio respirino due anime è un dato di fatto.

LA STRADA

L'unica soluzione è quella di mettere in fila i voti: capire cioè quali candidati saranno votati in assemblea. E da lì fare l'ulteriore votazione, questa volta interna al Cda, sul presidente. Al momento le criticità restano quelle che agitano da 12 mesi e più la denominazione. Ma insieme la speranza che un nuovo assetto possa consentire il punto d'equilibrio. Non è ancora tempo di schemi o di nominativi. Bisogna lavorare perché le parti si parlino su piani diversi. E perché i ricorsi incrociati che hanno segnato le ultime tormentate tornate di incontri vengano ritirati. Cosa che gioverebbe e non poco alla serenità dell'assemblea. Sembra inoltre che della rosa di 32 candidati, siano già stati defalcati alcuni nomi e che alla fine la lista da cui si pescheranno i 15 nel Cda schiererà, per mere questioni di irregolarità burocratica, 20 nomi.

I PESI

Non si sono, pare però, fatti passi avanti sugli schemi proposti per le rappresentanze. E quindi, secondo il comunicato si voterà in base alle determinazioni della maggioranza, cioè seguendo il nuovo schema approvata dalla delibera del 1 settembre. Quello con cui si è proposta una diversa redistribuzione delle cariche attribuite ai produttori, in base - affermano le parti coinvolte - a un'adesione ai veri precetti dello Statuto. La situazione, giorni fa, sembrava più rosea. Ieri ha subito una battuta d'arresto. Ma la pars costruens esorta a non disperare: 20 giorni sono un lasso di tempo in cui è possibile ridiscutere e risagomare molte cose. Del resto il monito di Zaia e l'ultimatum del Ministero sono stati recepiti. E che la Governance del Prosecco Superiore passi in mani esterne, alla fine, non piace a nessuno. Un passo in avanti è stato fatto, con la convocazione dell'assemblea. La Docg confida che sia, per la maggior parte in presenza. Ora i mediatori dovranno continuare a tessere un'opera di persuasione in vista dell'elezione. Ma di ufficiale non vi sarà più nulla fino a mercoledì 15.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

