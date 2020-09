Sono ormai 5mila gli insegnanti che si sono sottoposti al test sierologico nei punti ad accesso libero dell'Usl. E negli ultimi due giorni 24 sono risultati positivi. Adesso dovranno fare il tampone di controllo. Fino ad oggi è stato confermato il contagio di soli due insegnanti. Lunedì è stata la giornata di fuoco: in un solo pomeriggio si sono presentati 1.684 docenti. Davanti agli ambulatori di Malattie infettive del Ca' Foncello si era formata una lunga coda. Così come c'era la fila di auto per il drive-in allestito nel centro della Madonnina. E alle fine 18 persone sono risultate positive al test sierologico. Ieri l'affluenza è scesa. Nonostante in molte scuole fosse il giorno del primo collegio docenti sono stati contati 701 accessi. E le positività, sempre al test sierologico, sono state sei. Ad oggi si è arrivati a controllare quasi il 30% delle 18mila persone rientranti tra il personale scolastico. Oltre agli insegnanti nella Marca ieri sono emersi 39 nuovi contagi. Il totale sale così a 860 attualmente positivi. Tra i nuovi casi sono risultate colpite 16 persone rientrate da vacanze in particolare dalla Croazia e dalla Sardegna. Al conto si aggiungono gli 11 lavoratori dell'Aia positivi al test rapido. «Servirà la conferma del tampone specifica Francesco Benazzi, direttore dell'Usl ma già adesso vengono considerati positivi». Nel caso, poi, si eseguirà una revisione. Infine, gli altri 12 contagi emersi ieri riguardano familiari e contatti stretti di casi positivi già noti.

