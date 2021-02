Doccia fredda per le società dell'Eccellenza, ma anche del femminile e calcio a 5, che vogliono riprendere il campionato. La Giunta nazionale del Coni doveva decidere se elevare i campionati di Eccellenza maschile e femminile e serie C di calcio a 5, a carattere nazionale, primo passo, ma determinante, per tornare agli allenamenti di gruppo, ancora vietati in base al Dpcm che scade il 5 marzo, e riprendere i campionati. Non c'è stato il riconoscimento non per negligenza del Coni, bensì della Figc. La Lega dilettanti aveva dato mandato, nel corso del direttivo del 5 febbraio, alla Federcalcio di chiedere al Coni tale riconoscimento, con una relazione datata 8 febbraio. Invece l'argomento non era all'ordine del giorno poiché l'iter, da parte della Figc impegnata nelle elezioni, non è mai pervenuto e quindi non affrontato dal Coni. Di chi le colpe? Sul fatto interviene la stessa Lega dilettanti e il comitato Veneto che, non avendo avuto riscontri, ha provveduto ad inoltrare alla Figc un'altra comunicazione per sollecitare l'intervento presso il Coni. Nel frattempo le società rimangono a bocca asciutta ed ora la prossima Giunta del Coni è fissata, salvo convocazione straordinaria, per il 16 marzo: il che vuol dire che prima di aprile non sarà possibile programmare una ripresa dell'Eccellenza. Se dalla Promozione fino alla Terza la ripresa rimane sempre più un'utopia, per l'Eccellenza, passo dopo passo, si puntava ad un campionato diverso essendo legato alla serie D. Il tempo passa, la palla sarebbe poi ritornata alla Figc per dare risposte certe su protocollo sanitario, contributi per sostenere i costi dei tamponi e sanificazioni, e la decisione sull'eventuale blocco delle retrocessioni, per le squadre che non sarebbero in grado di riprendere. Di conseguenza al comitato regionale sarebbe toccato il compito della riprogrammazione del campionato che avrebbe potuto riprendere a fine marzo o dopo Pasqua. Uno spiraglio invece, ieri pomeriggio, c'è stato per i trasferimenti dei giocatori: la Lega dilettanti aveva chiesto alla Figc di prolungare la scadenza del 26 febbraio al 31 marzo. Rattifica approvata ed importante, soprattutto nel caso di blocco dei campionati, poiché la data del 31 permette a qualche giovane di passare in serie D per allenarsi e giocare. Per il resto, visto che la palla continua a rimbalzare, è bene che le società abbiano delle risposte chiare sull'attuale stagione o magari pensare alla prossima.

Michele Miriade

