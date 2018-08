Django rivuole lo striscione pro-Regeni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTATREVISO Dei palloncini rossi per portare in cielo uno striscione giallo con un messaggio chiaro: «Verità per Giulio Regeni». Il centro sociale Django, ieri mattina in piazza dei Signori, ha voluto manifestare così la propria contrarietà alla decisione della giunta comunale di togliere lo striscione pro-Regeni che da due anni era esposto sulla facciata di palazzo dei Trecento. È stata una protesta sobria, ma molto decisa. «Le giustificazioni date dal sindaco Conte non ci hanno convinto - dice Lorenzo Feltrin, ricercatore...