Dividendi Asco, sindaci in rivolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICATREVISO «Proposte di destinazione degli utili o di copertura delle perdite: Si propone all'assemblea di destinare il risultato di esercizio di euro 27.252.583 interamente ad utili a nuovo». Poco meno di tre righe messe nell'ultima pagina della relazione di bilancio consegnata ai soci di Asco Holding e firmata dal presidente Giorgio Della Giustina. Quanto basta per scatenare un vero e proprio putiferio perché la traduzione dal gergo burocratico/economico è molto chiara: per i soci, quindi per gli oltre 90 comuni che compongono...