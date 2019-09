Disboscano le colline per piantare prosecco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTARZO Senza alcuna autorizzazione hanno sbancato terreni e tagliato alberi per far spazio a nuovi vigneti di prosecco docg. Ma nel cuore delle colline Unesco, quei movimenti di terra e il rumore delle motoseghe non sono passati inosservati e, tra luglio e agosto, il lavoro dei tecnici del Comune di Tarzo e dei carabinieri forestali di Vittorio Veneto è stato molto impegnativo. Alla fine ha però permesso di stanare e di denunciare, anche penalmente, delle aziende agricole che prive di permessi stavano preparandosi a impiantare nuove...