Disagio giovanile la furia di Ceschin contro Albanese

MOGLIANOPolitiche giovanili e contributi, l'ex assessore Daniele Ceschin non ha digerito le parole di Carlo Albanese, che fa parte della Giunta del sindaco Bortolato. «Ma Bortolato e Albanese - attacca - dove vivono? Si sono accorti che i contributi alle politiche giovanili vengono erogati con bando pubblico? L'ultimo (ha assegnato 44mila euro per il 2019-20) ha visto la partecipazione di dieci associazioni e 6 sono risultate beneficiarie in base a una graduatoria». Assegnatari del fondo furono: Abconlus, Formaset Scarl, Oratorio don Bosco,...