LAVORO

TREVISO I dipendenti pubblici nella Marca, secondo le ultime statistiche disponibili al 2018, sono 12.927: quasi 4mila tra enti locali e amministrazioni centrali e 9mila nella sanità. Non solo si sono ridotti di 1.217 unità nel giro di un decennio, ma sono anche mediamente più vecchi: il 10% ha sessant'anni o più, rispetto all'1,75% registrato nel 2008. In media, percepiscono uno stipendio lordo di 1.700 euro, ovvero 1.350 euro netti al mese. Nel settore ieri è stata indetta a livello nazionale una giornata di sciopero. Le ragioni della mobilitazione, hanno spiegato i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, stanno proprio in quei numeri che testimoniano i progressivi tagli agli organici e la necessità di sostenere un rinnovamento.

LE RICHIESTE

A queste cifre, secondo i confederali, ne va aggiunta un'altra: 400 milioni di euro, ovvero quanto stanziato dalla legge di bilancio per il comparto. Per rinnovare dei contratti collettivi scaduti da tempo, tuttavia, secondo le sigle sindacali ne servirebbero almeno altri 600. L'adesione nel Trevigiano è stata in linea con le aspettative, tenendo conto che una quota molto elevata di dipendenti pubblici in particolare in campo sanitario era precettata in base alle norme sui servizi essenziali. Ma anche le forti polemiche degli ultimi giorni potrebbero aver indotto più di qualcuno a disertare. Da più parti infatti lo sciopero è stato giudicato inopportuno, visto il periodo delicatissimo. Critiche respinte però da Marta Casarin, segretaria generale di Fp Cgil di Treviso: «Per un motivo o per un altro, per i dipendenti pubblici pare non sia mai il momento di scioperare: prima c'era la crisi economica, adesso la pandemia. Invece in questi mesi di emergenza questi lavoratori hanno garantito i servizi sempre con grande senso di responsabilità. Non stanno reclamando regalie, bonus o ristori: sono donne e uomini che lavorano e che hanno diritto ad avere più risorse per il rinnovo dei loro contratti, più sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto un piano di assunzioni straordinarie perché, proprio nelle pieghe di questa epidemia, stiamo assistendo ai rischi delle carenze di personale». «Nel nostro Paese conclude Casarin si chiedono sacrifici alle categorie più esposte, arrivando a mettere in discussione un diritto costituzionalmente riconosciuto come quello allo sciopero».

LA CRITICA

Di tutt'altro avviso Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, secondo cui lo sciopero è sbagliato nel metodo e nel merito: «Pur non discutendo la difesa di interessi legittimi, nel metodo perché non aiuta di certo a creare un clima di coesione sociale, mentre molte altre categorie non godono delle stesse garanzie per il posto di lavoro e lo stipendio. E anche nel merito, perché sono in atto delle trasformazioni strutturali, come lo smart working, di cui la contrattazione dovrà tener conto ha spiegato. Rinnovare come niente fosse non ha senso. Tutti chiedono diritti e nessuno pensa ai doveri: e dovere primario, oggi, è dare messaggi di coesione non di interessi di parte».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA