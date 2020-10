L'ATTACCO

CASALE «Se umanamente facciamo gli auguri a Valentina Bottos per un suo veloce recupero fisico, politicamente prendiamo atto che si sta incrinando il tanto decantato progetto della partecipazione dei cittadini nei laboratori di cittadinanza, messo in piedi con tanta enfasi dall'amministrazione di Progetto Casale Futura». L'affondo arriva dal gruppo di opposizione Verso il domani.

LA VERSIONE DEL MUNICIPIO

I tre consiglieri comunali, Stefania Benetti, Bruna Battaglion e Martina Simionato, ovviamente non entrano nel merito della decisione della Bottos di lasciare la guida dell'assessorato alle politiche partecipative per superare le conseguenze dell'infezione da coronavirus che dopo otto mesi le causa ancora stanchezza, spossatezza e fatica nel riprendere fiato. Ma puntano il dito contro il sindaco Stefano Giuliato, che assumendo la stessa delega alle politiche partecipative ha subito sottolineato che le dimissioni dell'assessore erano legate solo ai problemi di salute. Cosa confermata dalla Bottos, tra l'altro, che resta comunque in consiglio comunale. «Il sindaco intende riversare sulla cagionevole salute dell'assessore la responsabilità della poca efficacia dell'attività partecipativa dei cittadini, fiore all'occhiello dell'amministrazione? incalzano Benetti, Battaglion e Simionato ad ascoltare i casalesi si coglie un crescente malessere tra quelli che frequentano i laboratori».

I DUE PROGETTI

Tra gli altri, vengono citati due nodi principali: il progetto del maxi polo logistico e l'antenna di via Baden Powell. «Hanno sconcertato molti membri dei laboratori perché, contrariamente alle grandi promesse di partecipazione, non sono stati affatto consultati. Tant'è che ultimamente molto pochi sono coloro che li frequentano, e alcuni gruppi sono anche senza referente dicono da Verso il domani è giusto precisare che è stata la forte protesta del quartiere di via Torcelle a costringere il sindaco e la maggioranza a fare marcia indietro sull'antenna: hanno vinto i cittadini che hanno ottenuto lo spostamento del sito dell'antenna, ha perso il metodo della giunta Giuliato che anziché coinvolgere a monte i laboratori, e quindi i cittadini, nelle scelte importanti, si è trovata a dover mettere in discussione i suoi atti e le sue scelte». «È stato creato un precedente concludono Benetti, Battaglion e Simionato ora, per coerenza, il sindaco deve fare un passo indietro anche sul maxi polo logistico previsto nell'ex parco tematico che ha adottato in pieno lockdown, incurante della partecipazione dei cittadini».

Mauro Favaro

