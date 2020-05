LA BATTAGLIA

TREVISO «Dobbiamo vedere cosa comporterà il protocollo. Finché le nostre scuole non avranno la garanzia della sostenibilità economica possiamo dire ben poco in merito alla possibile apertura degli edifici scolastici d'estate per offrire servizi per l'infanzia». A mettere tutti i dubbi sul tavolo della quadra della possibile riapertura degli asili alle attività dei centri estivi a partire dal primo giugno è il presidente della Fism, la federazione delle scuole materne paritarie di Treviso, Francis Contessotto. Tenere aperte le scuole dell'infanzia addirittura da fine maggio o al massimo dal primo giugno e poi per tutta l'estate con le attività ludico ricreative dei centri estivi, questo è il dilemma. Tanto che manca ancora l'ultimo tassello: l'incontro tra la Regione e la ministra per le pari opportunità e famiglia, Elena Bonetti, prima di poter chiudere il cerchio.

LA RIUNIONE

Intanto seconda puntata ieri pomeriggio in Regione della riunione di valutazione da parte dell'assessorato ai servizi socio sanitari ed educativi del Veneto e che ha visto la partecipazione oltre che degli assessori alla salute Manuela Lanzarin, dell'istruzione Elena Donazzan e della direzione prevenzione della Regione anche dell'Ufficio scolastico regionale, del presidente dell'Anci Veneto, il sindaco Mario Conte, della Federazione medici pediatri e del presidente della Fism del Veneto, Stefano Cecchin: «La Regione ha approntato un protocollo di sicurezza sanitaria per l'apertura dei servizi ludico ricreativi mette in luce il presidente regionale della Fism, Cecchin - Sono stati raccolti suggerimenti che hanno ribadito la necessità di sicurezza sanitaria dei bambini e delle loro famiglie, degli operatori ed educatori e delle loro famiglie nonché la sostenibilità economica gestionale. Vale a dire che servono risorse da parte dello Stato per poter garantire le attività dei servizi estivi all'infanzia anticipandoli a partire da giugno».

L'OBIETTIVO

Tutte le scuole dell'infanzia, paritarie e statali, e gli asili nido aperti d'estate per la prima volta. Facendo entrare i centri estivi a scuola. Certo per tendere una mano ai genitori alle prese con il graduale ritorno al lavoro, ma soprattutto il bisogno educativo e ricreativo dei più piccoli, gli alunni dei nidi e degli asili dai zero ai sei anni. Con tutte le garanzie di sicurezza sanitaria. La ripresa delle attività ricreative così improntata prevede infatti la presenza di un educatore ogni cinque bambini. E l'utilizzo il più possibile di spazi esterni. Tra le regole l'obbligo per i bambini di cambiare le scarpe all'entrata a scuola. E i vestiti ogni giorno. Ma per poter mettere in moto la macchina di tutte le attività in gioco è atteso il contributo straordinario da parte dello Stato con la possibilità per le famiglie di poter utilizzare, non ultimo, il bonus asilo nido o il bonus baby sitter. Intanto in attesa di riaprire gli asili si stanno rimboccando le maniche per continuare a garantire almeno la presenza alle famiglie: «Le scuole si sono attivate per essere vicini ai bambini e ai genitori con videochiamate conclude Contessotto La chiusura delle scuole ha messo in seria difficoltà le famiglie».

A.Ven.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA