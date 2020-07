IL BILANCIO

TREVISO Un'infermiera dell'unità di malattie infettive dell'ospedale di Treviso è risultata positiva al coronavirus. E a lei si è aggiunto un operatore che lavora in un centro per persone con disabilità. I due contagi rientrano tra le dieci positività evidenziate ieri nel bollettino regionale. Cinque sono collegate a focolai già noti. Il resto, invece, sarà oggetto di nuove indagini epidemiologiche da parte del servizio igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca. Oggi verrà eseguito uno screening generale su tutto il personale del reparto di malattie infettive e su quello del centro per persone con disabilità. Come nel caso dei due tecnici di laboratori del Ca' Foncello risultati positivi nei giorni scorsi, uno della microbiologia e uno dell'anatomia patologica, anche il contagio dell'infermiera sarebbe avvenuto fuori dall'ospedale.

IL PUNTO

«L'infermiera, asintomatica, è risultata positiva nell'ambito dei controlli effettuati a seguito della positività, emersa lunedì, di un suo contatto stretto, sintomatico specificano dall'azienda sanitaria sarebbe lui, dai primi riscontri epidemiologici, la fonte del contagio della donna, collocata in isolamento domiciliare. A scopo di massima precauzione, sarà eseguito il test su tutti gli operatori dell'unità operativa di malattie Infettive: uno screening aggiuntivo rispetto ai controlli routinari previsti per il personale sanitario». Solo dall'esito dello screening si saprà con certezza se si è sviluppato un focolaio proprio all'interno del reparto in prima linea sul fronte del coronavirus. Sempre oggi, di pari passo, verranno controllate anche tutte le persone entrate in contatto con l'operatore del centro disabili. In questo contesto verranno eseguiti una sessantina di tamponi, tra ospiti, altri operatori e contatti stretti del lavoratore. «La positività dell'operatore, anche lui asintomatico, è emersa nell'ambito dei consueti test di controllo», fanno sapere dall'Usl della Marca.

IL RICOVERO

Nel frattempo c'è stato un nuovo ricovero proprio in malattie infettive. Le condizioni di un paziente in isolamento domiciliare sono peggiorate. A livello complessivo, il numero di trevigiani che stanno affrontando il Covid-19 è tornato a superare quota 100. Ad oggi sono esattamente 103. Sei pazienti sono ricoverati al Ca' Foncello. E sono in aumento anche gli isolamenti domiciliari: 540. Tra questi, 12 persone presentano dei sintomi lievi che non richiedendo il ricovero in ospedale ma un attento monitoraggio a distanza. (m.fav.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA