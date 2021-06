Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOTI RECORDTREVISO Tre geni per il Duca degli Abruzzi. Sono i ragazzi che hanno chiuso l'anno scolastico con il 10 in tutte le materie. Voti da record per Emanuele Monti, della 4B del liceo delle Scienze umane; Marco Sartori, della 5B del liceo delle Scienze applicate; Jacopo Galeotti, della 1B sempre del liceo delle Scienze applicate. Un filotto in doppia cifra che tra l'altro arriva proprio nell'anno più caratterizzato dalla didattica a...