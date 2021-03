IL NODO

TREVISO La didattica a distanza per i più piccoli parte in salita. A questo si aggiunge il nodo delle cattedre che potrebbero essere lasciate vuote dagli insegnanti con figli costretti a loro volta a casa. E le difficoltà di Mom che si ritrova a viaggiare con bus e corriere deserte. Domani scatterà la zona rossa: le scuole resteranno chiuse. Sono 130mila gli alunni del trevigiano che seguiranno le lezioni da casa. Ma in molti casi non si partirà subito con le attività online in diretta. C'è bisogno di tempo per organizzare gli orari da remoto, in particolare per asili ed elementari. Così diversi istituti, a cominciare da quelli di Treviso, hanno scelto di usare per domani dei contenuti multimediali già confezionati, iniziando con la didattica a distanza vera e propria a partire da martedì. In alcune situazioni, come a San Biagio e Zenson, si andrà direttamente a mercoledì.

IN DIFFERITA

«C'è bisogno di un po' di tempo per definire i programmi specifici spiega Lorella Zauli, preside dell'Ic Serena di Treviso nel frattempo la didattica a distanza verrà comunque garantita in modalità asincrona». Cioè non in diretta. Si valuta anche la possibilità di organizzare delle lezioni di pomeriggio. Dipenderà dalle richieste delle famiglie, che si sono improvvisamente ritrovate a dover cercare un equilibrio tra il lavoro e i figli piccoli a casa. «Tra le famiglie c'è preoccupazione perché non era atteso un blocco generale sottolinea Daniela Bilgini, preside degli Ic di Maserada e Spresiano vedremo quali esigenze emergeranno. Affrontiamo questa nuova situazione in modo flessibile».

LE VIDEOCHIAMATE

Le difficoltà maggiori riguardano i nidi e gli asili, frequentati nella Marca da oltre 21mila piccoli alunni (15mila in quelli paritari). Per i bambini con meno di 3 anni verranno organizzate delle video-chiamate con cadenza settimanale. Per quelli tra i 3 e i 6 anni, invece, ci sarà una frequenza maggiore. Qui non si parla nemmeno di Dad, ma di Lead, sigla che sta per Legami educativi a distanza. «Il punto è che i bambini da 0 a 6 anni dovevano poter continuare a frequentare le scuole. Chiudere anche i nidi e gli asili è stato un errore», mette in chiaro Stefano Cecchin, presidente della federazione delle scuole materne del Veneto. Per i nidi si sta lavorando a un collegamento a settimana. «Per tenere almeno il contatto con le famiglie e per fare in modo che i piccoli possano ricordare il volto delle educatrici», dice Cecchin. Le cose sono complesse anche per le scuole dell'infanzia. A Maserada e Spresiano verranno organizzate almeno 10 ore a settimana di collegamento da remoto. Mentre alle elementari si salirà almeno al 15 ore. Quali attività a distanza saranno possibili con i bambini con meno di 6 anni? Si va dal gioco alle filastrocche, fino a piccole consegne da svolgere a casa. «Ci saranno momento di gioco condivisi con i genitori e attività sulle immagini per ricordare quanto fatto fino ad ora spiega Francesca Magnano, preside dell'Ic Felissent di Treviso il tutto con le maestre collegate da remoto per mantenere il contatto».

INSEGNANTI GENITORI

Nel mondo della scuola, però, ci sono anche molti insegnanti che hanno a loro volta dei figli piccoli costretti a casa dalla zona rossa. Molti hanno già chiesto di poter collegarsi dalla propria abitazione. Ma non è una cosa semplice. Anche perché gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali hanno la possibilità di continuare a frequentare la scuola in presenza. E vale lo stesso per tutti i ragazzi impegnati nei laboratori. «La questione dei docenti che chiedono di restare a casa perché hanno figli piccoli riguarda praticamente tutte le scuole», avverte Mariagrazia Morgan, preside del Cerletti di Conegliano. L'ultimo decreto legge ha previsto lo stanziamento di 10,2 milioni a livello nazionale per chiamare supplenti. Trovarli in questo momento, però, è tutt'altro che scontato. Infine, c'è il nodo riguardante i trasporti pubblici. Dato che alcuni studenti continueranno a frequentare in presenza, Mom non può ridurre le corse, se non tagliando quelle di rinforzo. «Ci ritroviamo a portare due o tre persone per mezzo, con un sistema che potrebbe trasportarne 10mila tira le fila il presidente Giacomo Colladon Per noi si pone un problema di impegno delle risorse pubbliche».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA