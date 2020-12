L'INIZIATIVA

CAERANO Un bonus da 750 euro per ogni lavoratore. Diadora ha deciso di premiare in questo modo i propri 200 dipendenti per l'impegno profuso nel corso di quest'anno, duramente segnato dall'esplosione dell'epidemia da coronavirus. «Si tratta di un segno di apprezzamento per la dedizione dimostrata nel 2020 confermano dalla società con base a Caerano di San Marco una ricompensa per gli obiettivi raggiunti, nonostante un anno reso particolarmente critico dalla pandemia». Dopo l'annuncio ufficiale del via libera al bonus aggiuntivo, il riconoscimento economico da 750 euro verrà distribuito ai lavoratori attraverso la busta paga relativa al mese di dicembre.

SPIRITO DI SQUADRA

«Con questo premio abbiamo voluto ringraziare i nostri dipendenti per il loro impegno in un contesto che la pandemia ha reso, e rende tutt'ora, molto complesso per tutti noi, sia a livello professionale che personale fa il punto Enrico Moretti Polegato, presidente di Diadora la costante dedizione dei nostri collaboratori ci ha consentito di garantire l'operatività anche nei momenti più critici e ci permette di affrontare le future sfide con un accresciuto spirito di squadra». Mai come oggi il marchio sportivo tiene fede all'origine del proprio nome, Diadora, derivante da una locuzione greca che significa condividere doni ed onori. Una massima divenuta ancora più importante in un momento così difficile, mentre la seconda ondata del coronavirus non molla la presa, in particolare in Veneto. È proprio questo spirito che permette a Diadora, marchio che nel 2009 è stato acquisito dalla Lir, la holding della famiglia Moretti Polegato, di guardare al futuro dopo 72 anni di storia, durante i quali ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più emozionanti della storia dello sport a livello mondiale. Tutto è partito nel 1948 da un laboratorio artigianale dove si realizzavano scarponi da montagna e da lavoro. Negli anni 60 c'è stata la conversione della produzione verso il mondo dello sport. Da quel momento non ci si è più fermati. Diadora è stata la prima azienda italiana a sviluppare una nuova concezione di marketing sportivo, tradotta nella scelta di ingaggiare campioni di grande appeal come testimonial, da Bjorn Borg e Roberto Bettega fino a Roberto Baggio. Dopo l'ingresso nella holding della famiglia Moretti Polegato, nel 2010 si è aperto un percorso di rinnovamento. Ad oggi i prodotti dell'azienda con quartier generale a Caerano sono distribuiti in più di 60 Paesi in tutto il mondo. E non c'è alcuna intenzione di fermarsi.

Mauro Favaro

