Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DETERMINATOVOLPAGO «Ci dettino qualsiasi regola, oramai sono pronto a tutto, e penso anche i miei colleghi, basta che ci facciano riaprire il ristorante». Ad affermarlo e Celeste Tonon contitolare, con il fratello Giuliano, del ristorante da Celeste a Venegazzù di Volpago. In vista del decreto che il governo scriverà per fissare regole e divieti, per una ripartenza graduale di bar e ristorante, Celeste non si scompone. «Avevamo già...