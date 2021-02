DESTRA PIAVE

RIESE L'alto numero dei vaccinati (420) nella struttura comunale messa a disposizione per somministrare la dose alle persone nate nel 1941 potrebbe essere un indicatore della consapevolezza di essere in una zona dove la variante inglese fa paura. È qui, nell'Asolano, che l'usl ha riscontrato, durante la seconda ondata, la presenza della mutazione che ha fatto schizzare il numero dei contagi e, di conseguenza, dei decessi. Le operazioni si svolgono in ordine e in silenzio, come in tutti i centri della provincia dove da ieri si vaccinano gli over 80. Gli uomini della protezione civile controllano la temperatura all'entrata, contingentando gli ingressi. Gli anziani, chi da solo o chi accompagnato da un nipote, dalla moglie, dal marito o da un amico, entrano nell'enorme edificio con passi lenti. Vengono chiesti i loro dati anagrafici e la lettera che molti hanno ricevuto solo ieri, preceduta una settimana fa da un messaggio sul cellulare. La supervisione spetta alla dottoressa Donatella Indiano che si muove tra un tavolo e l'altro dove sono operativi gli assistenti sanitari del servizio di igiene e sanità pubblica, che con professionalità e pazienza somministrano le dosi preparate del vaccino Pfizer. Al ritmo ormai consolidato di un paziente ogni tre minuti. «Martedì ne abbiamo somministrati 400 - spiega la dottoressa Indiano- ieri alle 16, quando mancavano 50 minuti alla chiusura, eravamo a 372. Un numero che va ad attestarsi in una percentuale molto alta rispetto a coloro che sono stati convocati, e questo non può che farci piacere».

I TIMORI

Alcuni anziani ammettono di non sapere che nella zona aleggiasse lo spettro della variante inglese. E chi lo ha sentito o l'ha saputo da amici o parenti o dai media sembra preoccupato: «Non volevo nemmeno venire a farmi il vaccino - confessa Orfeo Giotto, accompagnato dal nipote - Ho sempre goduto di ottima salute e non ho mai fatto il vaccino, nemmeno per l'influenza. Il mio medico di base tuttavia mi ha suggerito che sarebbe stato meglio che lo facessi e allora ho deciso di venire. Se fosse stato per me avrei saltato anche questo». Mentre parla guarda il nipote che gli sta a fianco, un ragazzone di vent'anni che confessa: «Sì, ho sentito della variante e sia io che i miei coetanei siamo preoccupati perché potrebbe attaccare le fasce più giovani della popolazione». Anna Maria Citton è venuta da Borso del Grappa accompagnata dal marito Mario: «Variante o meno, noi usciamo solo per stretta necessità e poi rimaniamo chiusi in casa. Forse nessuno sa cosa siano queste varianti e cosa significhi. L'importante è che sia come ci hanno detto, ovvero che questo vaccino è efficace contro tutte le varianti. E allora che sia inglese, africana o brasiliana poco importa. Sono venuta per vaccinarmi e tornerò per il richiamo tra tre settimane, e sono felice di averlo fatto». Il marito Mario la guarda con un po' di invidia: «Io sono del 1938, spero che presto tocchi anche a me».

LE IMPRESSIONI

Felice è anche Elena Cagliari, di Vedelago, che dice di aver ricevuto la lettera da quasi due settimane. Giovanni Lugaresi invece confessa di averla ricevuta solo il giorno prima ma è convinto e contento di potersi vaccinare: «L'uomo con tutti i progressi che ha fatto, dalla conquista dello spazio a tutte le innovazioni che appartengono a quest'era, è stato piegato da questo virus. Dovrebbe essere per tutti un motivo di riflessione e un invito a un atteggiamento più umile. Magari con lo sguardo rivolto al cielo, con qualche preghiera in più. La nostra fragilità è venuta fuori da questa pandemia. Sarebbe forse l'ora di pregare, come fecero nella Serenissima colpita dalla peste, che portò alla costruzione della Basilica della Madonna della Salute. Il vaccino e la scienza ci aiuteranno, questo sì, ma forse servirebbe pregare un po' di più».

Pio Dal Cin

