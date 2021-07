Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE INDAGINITREVISO Multe e denunce in arrivo per chi, sabato pomeriggio, ha partecipato alla manifestazione dei No vax in piazza dei Signori, ma anche a Castelfranco e a Montebelluna. E saranno decine. Gli investigatori della Digos stanno esaminando i video girati dalle telecamere di sicurezza posizionate nei centri storici. Un monitoraggio completo per evidenziare le violazioni commesse e per riconoscere più facce possibili. Migliaia i...