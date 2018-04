Delusione d'amore: si getta nel dirupo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMACRESPANO Lo hanno cercato per tutta la notte. Prima a piedi, scandagliando spunti di rocce e strapiombi. Poi in elicottero, fatto alzare sopra le cime del Monte Grappa dalle prime luci dell'alba. Finchè, verso le 9 del mattino, i soccorritori hanno scorto il corpo di una persona in fondo al burrone. Per il giovane, Davide Bianchin, 32enne di Crocetta del Montello, non c'era più alcuna speranza. Si era lasciato cadere in un dirupo a due passi dal rifugio Ardosetta, a Borso del Grappa. Un tragico gesto sul quale stanno cercando di...