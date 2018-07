«Decreto dignità in centinaia a rischio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEATREVISO Da 150 a quasi una decina di media all'anno. I numeri dei lavoratori assunti con contratti a termine variano, naturalmente, da azienda ad azienda. Il risultato, tuttavia, non cambia: gran parte di questi sono a rischio a causa delle nuove norme in materia introdotte dal cosiddetto Decreto Dignità. Per gli industriali di Assindustria Venetocentro, l'associazione nata dalla fusione delle Confindustrie di Treviso e Padova, che alle novità e ai vincoli previsti dal provvedimento governativo, hanno dedicato ieri una giornata di...