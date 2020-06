LA DISCUSSIONE

TREVISO Un'altra struttura commerciale di medie dimensioni verrà realizzata lungo la strada Ovest. E il vice sindaco Andrea De Checchi annuncia: «Sono troppi. Faremo quanto possibile per limitarli». Il progetto che va a rivedere la viabilità all'altezza del ristorante-pizzeria da Pino prevede, oltre alle attesissime due rotatorie al posto dei semafori all'incrocio con via San Pelajo e via Ellero, anche 1500 metri quadrati da destinare a struttura commerciale. «È una categoria che comprende tutto il commercio - osserva De Checchi - dal bar, alla concessionaria d'auto, fino al supermercato. E la normativa non consente al Comune di negare il permesso a strutture fino a quell'ampiezza se l'area è compatibile. Il progetto inoltre risale a un accordo pubblico-privato fatto all'epoca dell'amministrazione Manildo».

IL FENOMENO

Il vicesindaco non sottovaluta il problema: negli ultime mesi si stanno moltiplicando le richieste di realizzare strutture commerciali di medie dimensioni lungo tutto l'asse della Strada Ovest. Si tratta di mini centri-commerciali che, alla fine, saranno l'uno addossato all'altro. Quello annunciato all'altezza di Pino è comunque solo l'ultimo esempio. Eclatante è il centro commerciale che sorgerà proprio di fronte al Panorama. E in zona aeroporto, quindi non molto lontano, ne è previsto un altro nell'area ex Marazzato. Ma praticamente tutti i progetti edilizi presentati negli ultimi mesi prevedono una struttura dedicata al commercio. Quindi annuncia il pugno di ferro: «Non possiamo intervenire su questo tipo di programmazione, ma saremo molto rigorosi su tutto quello che invece ci compete come viabilità, prescrizioni, mitigazioni ambientali. Rispetteremo la legge, ovviamente. Ma faremo di tutto per rendere impegnativo realizzare questi progetti».

DUBBI

«Sinceramente - ammette De Checchi - rimango stupito da tutte queste richieste. Non capisco quale vantaggio ci possa essere nel realizzare strutture simili, tutte nella stessa area e una vicina all'altra. Detto che sarebbe auspicabile che la normativa nazionale concedesse alle amministrazioni locali la facoltà di poter intervenire anche a questo livello, mi sento di fare un appello agli investitori: valutate bene se è il caso di fare investimenti del genere. Non penso che ci sia un mercato così ampio da soddisfare tutti. Mi chiedo, insomma, che senso possa avere continuare a fare questi investimenti, quali vantaggi possano derivare dall'avere strutture simili così vicine e concentrate praticamente tutte nella stessa area».

LE CONTROMISURE

Il vicesindaco però, oltre a farsi delle domande, annuncia anche la nuova linea dell'amministrazione: «L'unica cosa che possiamo fare - ribadisce - è esaminare fino in fondo ogni singolo progetto, applicare la massima rigidità in tema di impatto sulla viabilità, sul carico antropico che queste strutture commerciali si porteranno dietro, sull'ambiente, nella presenza di parcheggi e nel rispetto degli standard urbanistici. Queste sono le sole armi che la normativa ci mette a disposizione. Ma le utilizzeremo».

