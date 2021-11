Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOTREVISO «Vaccinatevi. Se lo fate magari il Covid lo prendete lo stesso, ma gli effetti non andranno al di là di una giornata con normali sintomi influenzali e qualche giorno a casa per la prevista quarantena. Eviterete conseguenze peggiori: almeno questo è quello capitato a me. E, soprattutto, contribuirete alla tutela della salute dei vostri cari e del resto della comunità». Questo l'appello lanciato dal vicesindaco di Treviso...