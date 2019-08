De Checchi: «Basta rispettare il buon gusto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIUNTATREVISO «Mettiamola così: fino a quando tutto rimane nei limiti del buon gusto non c'è nulla di male. Anzi: quella piazza che, purtroppo, non è così di passaggio come tante altre, ha bisogno di eventi che spaccano per attirare gente. E questo può essere uno di quelli, basta rimanere nei limiti. E sono certissimo che avverrà proprio questo». Andrea De Checchi, vicesindaco con delega alle Attività produttive, non è particolarmente preoccupato. Certo, l'idea di una casa chiusa ricostruita dentro un mercatino ispirato ai vecchi...