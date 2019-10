Dazi ed export in calo «Ora si deve investire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO Le visite a diverse aziende trevigiane e padovane in occasione dei festeggiamenti per anniversari di fondazione significativi, dal trentennale in su. Il 20° seminario della Fondazione Bellisario ospitato a Treviso. Oggi il benvenuto al nuovo vescovo Michele Tomasi («Nel ringraziare il suo predecessore, monsignor Gardin, lo accogliamo con l'augurio e l'auspicio di poter lavorare insieme per un futuro sempre migliore delle nostre comunità»). Sono giorni densi di impegni associativi per Maria Cristina Piovesana, presidente...