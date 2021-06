Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SICUREZZATREVISO Una lettera per dire che il pugno di ferro, quando adottato in modo mirato e chirurgico, funziona. È quella scritta da un gruppo di residenti del condominio che domina la curva dello Stadio, il TV64,lungo viale Nino Bixio, e spedita a Ca' Sugana. Poche righe, per una volta, non di lamentela. Ma per ammettere che i provvedimenti presi dall'amministrazione comunale per riportare la tranquillità in una zona particolarmente...