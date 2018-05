Dalla conchiglia di Santiago alla trincea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sette candidati che si raccontano attraverso un oggetto. Ed ecco che ognuno estrae un simbolo che può delineare il mandato prossimo. Sale per prima Maristella Caldato. Porta con se una clessidra: «La sabbia rappresenta il programma, lo scorrere la concretezza e la sostenibilità economica». Dalla consigliera anziana al gomitolo di Said Chaibi: «Il gomitolo è l'intreccio che ci rappresenta: sentiamo la necessità di usare la partecipazione su come cambiare nella pratica la città. Noi siamo fatti di fili diversi». La candidata last minute...