Dall'ex generale ai giovani la bontà è di casa a Treviso

LA CERIMONIA

TREVISO C'è la meglio gioventù che a Treviso ha scelto tendere la mano alle emergenze sociali e si rimbocca le maniche ogni giorno con azioni di gentilezza, umanità e impegno. Ma c'è anche un nonno pensionato che da solo aiuta più di dieci famiglie in difficoltà nel suo comune, San Biagio di Callalta. E i volontari della Comunità Sant'Egidio, in prima linea tra le pieghe della povertà in città con i senza dimora, i profughi e gli anziani soli. Otto i nomi e i volti di altrettante storie esemplari di buona volontà, protagonisti ieri mattina all'auditorium Stefanini della 44° edizione del Premio della Bontà. C'è quella di un ex generale in pensione, Aldo Marandino, che da dieci anni si spende per aiutare anziani e famiglie in situazioni di emergenza economica: «Ho avuto tanto dalla vita e ora voglio dedicare il mio tempo libero a chi ha bisogno. È la soddisfazione più grande», dice mentre ritira il premio, il mattoncino simbolo di Ponte Dante. Premiati poi i giovani, quasi tutte quote rosa: su sei under 30 cinque sono ragazze. A cominciare da Roxanne Amlehn e Gabriella Caamano, di 22 e 21 anni. La prima, studentessa di Scienze politiche, è in prima linea nella Rete progetto Pace e nella Caritas oltre che volontaria alla mensa dei senza dimora. La seconda, vicepresidente della Rete progetto Pace, ha scelto di lavorare come volontaria per favorire incontri e gemellaggi nelle scuole trevigiane. Ha 21 anni anche Alice Visentin, studentessa di scienze infermieristiche che almeno un giorno a settimana fa compagnia agli anziani della Casa Albergo in città condividendo insieme una preghiera per la pace per tutti i Paesi in guerra. Mentre ha appena 19 anni Benedetta Marconato, studentessa al primo anno di Lettere che ogni venerdì pomeriggio, insieme a un gruppo di altri dieci giovanissimi, ha scelto di far giocare e dare una mano a fare i compiti a una cinquantina di bambini in alcuni spazi della parrocchia dell'Immacolata. Ha preso così vita in città il doposcuola della Scuola della Pace che apre le porte ai piccoli alunni della scuola Carducci, figli di famiglie straniere e non. Al suo fianco, in aiuto ai ragazzi delle medie, c'è Marco Stecca, anche lui ventenne, sempre in prima linea nel progetto Scuola della pace. La più anziana tra i giovani ambasciatori della bontà di casa a Treviso ha 25 anni: si chiama Ilaria Zago e insieme a un gruppo di universitari un giorno a settimana ha distribuisce panini e bevande calde in strada ai senza dimora. Una volta al mese invece prepara loro la cena negli spazi sotto la chiesa di San Martino.

Alessandra Vendrame

