Dall'estero osservatori a caccia di specialisti

L'ALLARME TREVISO Il sistema sanitario pubblico scopre un nuovo nemico. Sono gli osservatori delle cliniche private estere che vengono mandati negli ospedali del trevigiano per cercare di portarsi a casa i medici considerati più bravi ed esperti. Come? Proponendo loro un contratto con uno stipendio decisamente più alto rispetto a quello che percepiscono nelle strutture pubbliche. L'allarme è partito dall'Ordine dei medici di Padova. E si sta rapidamente allargando a tutto il Veneto. Gli osservatori, stando alla segnalazione, arrivano in...