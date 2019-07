Dal morto in casa ai rifiuti: via Castellana regno dell'incuria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRO FRONTETREVISO A fine giugno, dopo oltre un mese di vana attesa, i container di Contarina sono arrivati in via Castellana per la bonifica dell'appartamento abitato dalla donna di 72 anni che ha vegliato il figlio 50enne morto da mesi. Ad accelerare le pratiche è stato personalmente il sindaco Mario Conte che ha deciso di fare da tramite per risolvere una situazione ormai insostenibile garantendo in caso di insolvenza dei familiare. La bonifica dell'appartamento infestato da mosche e scarafaggi del terzo piano, risolve sicuramente un...