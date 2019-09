Dal cordone ombelicale una speranza di vita per una bambina francese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(eg) Una nuova vita che regala una speranza di vita. Dalla Banca del sangue cordonale dell'ospedale di Treviso è partita in questi giorni la 22esima donazione destinata ad una paziente francese affetta da una grave patologia onco ematologica. Il sangue del cordone ombelicale è una fonte di cellule staminali emopoietiche, cioè che derivano dal processo di produzione delle cellule del sangue, utilizzata nei trapianti in pazienti con patologie onco ematologiche quali leucemie, linfomi, malattie del sistema immunitario, anemie, o genetiche, in...