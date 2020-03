LA PROTESTA

TREVISO «La situazione è disastrosa. Abbiamo 120 camere e siamo a neppure il 10% dei letti occupati. Gli eventi sono tutti cancellati. Squilla il telefono e arrivano disdette. Nessuna nuova prenotazione. Abbiamo un altro hotel a Venezia e ha chiuso. Siamo in attesa di capire cosa vorrà fare la proprietà, ma la situazione è drammatica». Mariacristina, capo ricevimento dell'hotel Maggior Consiglio, fotografa bene la situazione. Sport e turismo sono sempre stati il core business dell'albergo a sud di Treviso. Oggi non è più così. «L'hotel è vuoto, difficile resistere a lungo con costi così alti e una struttura senza clienti». La situazione non è isolata: purtroppo gli alberghi trevigiani sono per la maggioranza in ginocchio.

LA SITUAZIONE

Se l'hotel Villa Fiorita ha deciso per la chiusura, non stanno meglio le altre strutture in città. La notizia dello stop della struttura di Monastier gestita da Giovanni Cher era planata come un fulmine a ciel sereno. Cancellazioni a quota 3.280 in due giorni, un tasso di occupazione delle stanze pari al 4% dovuto anche alla cancellazione di tutte le gite scolastiche. E inevitabile la decisione di correre ai ripari. «Abbiamo messo in ferie i dipendenti, ma non potremo tamponare a lungo» avvertiva Cher. Stessa situazione all'hotel Fogher. Al Continental, nel cuore della città a due passi dalla stazione ferroviaria, le cose non cambiano. «C'è stato un calo brusco nelle prenotazioni. La proprietà sta valutando il da farsi. C'è enorme preoccupazione» spiegano alla reception. Anche il BHR di Quinto ha dovuto prendere alcune decisioni di emergenza. Il ristorante Divino Osteria Trevigiana è chiuso da questo fine settimana per una decina di giorni. L'hotel e il centro congressi non hanno clienti. Se la situazione è davvero complicata per le grandi strutture, anche i molti hotel boutique in città soffrono. «Noi abbiamo solo 6 camere, direi una bugia se dicessi che non abbiamo sentito il contraccolpo: il 60/70% di cancellazioni - spiegano da un importante hotel boutique zona stazione - Turisti zero, ma non chiuderemo. La nostra fortuna è che abbiamo pochi dipendenti, bisogna lavorare anche solo con una camera disponibile».

LA SOFFERENZA

I luxury b&b del centro sono vuoti. «Le cancellazioni sono sempre più estese - ribadiscono dai Mulini b&b - le chiamate ora arrivano per disdire anche il ponte del 1 maggio». Del vuoto pneumatico nelle sale da ristorante si è detto, ma alcuni numeri fanno impressione. «Abbiamo perso 700 coperti» osservano ai Do Mori - Sabato nell'intero ristorante un solo commensale al tavolo». Un sistema, quello delle affittanze, degli alberghi e dei ristoranti, che rischia seriamente il collasso. «La primavera è la stagione in cui tradizionalmente si vede Treviso. Noi siamo vuoti e le proiezioni dicono che non migliorerà» continuano i gestori dei Mulini. In centro c'è comunque chi cerca di non mollare: sono le osterie tipiche in piedi. No al coperto, sì alla distanza di sicurezza. Ecco che l'osteria ai Nanetti in piazza Indipendenza scrive a caratteri cubitali sulla porta d'ingresso: «Siete tutti benvenuti, ma cerchiamo di rispettare l'ordinanza e la distanza di sicurezza». Unita per invertire la rotta anche l'osteria Dalla Gigia: «Non ci ferma nessuno. Neppure il coronavirus».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

