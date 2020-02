LA VICENDA

TREVISO (P. Cal.) Il 2020 sarà l'anno della quinta azione legale mossa dall'Associazione comuni della Marca contro lo Stato per contestare la ripartizione dei fondi di solidarietà destinati ai comuni. E si aggiungerà anche una novità: l'esposto alla Corte dei Conte nei confronti di quei digirenti dei Ministeri dell'Economia e dell'Interno che, pur in presenza di sentenze ben chiare, ancora non hanno avviato la pratica per restituire i fondi mancanti relativi al 2015. Gli ultimi cinque anni sono stati caratterizzati da una lotta lunga ed estenuante.

2015

Tutto parte da qui. Il ricorso per il riparto del Fondo di Solidarietà 2015 ha avuto esito favorevole davanti prima al Tar del Lazio e poi al Consiglio di Stato. C'è dunque una sentenza che conferma la legittimità della richiesta dei Comuni trevigiani di riavere indietro i saldi negativi. Parliamo di un cifra di 24.386.512,61 euro. I Comuni ricorrenti sono stati 44. L'Associazione ha chiesto il giudizio di ottemperanza (ed è in attesa di riposta). Si tratta di un'ingiunzione di pagamento perché lo Stato, pur a fronte di sentenza favorevole, non ha ancora pagato.

2017

Nel 2017 c'era una norma diversa relativa ai trasferimenti. Quell'anno è stato impugnato il decreto che confermava i tagli lineari ai Comuni. È stata possibile questa impugnazione perché nel 2016 era uscita una sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava illegittimo il taglio lineare ai Comuni per gli anni 2013, 2014 e 2015. Hanno aderito al ricorso 87 Comuni trevigiani per un totale di 14.051.900,53 euro che vengono richiesti allo Stato.

2018

Nel 2018 l'Associazione ha fatto ricorso al Tar del Lazio contro il decreto di riparto del Fondo di Solidarietà 2018. Hanno aderito al ricorso 50 Comuni trevigiani. Anche per il 2018 il saldo negativo è di 26 milioni di euro. Si è in attesa che venga fissata la prima udienza che sarà probabilmente a metà del 2020.

2019

L'azione legale che l'Associazione ha deciso di intraprendere nel 2019 punta a ottenere dallo Stato il decreto relativo al riparto del Fondo di Solidarietà 2019. La Legge di Stabilità per il 2019 aveva stabilito che le quote siano uguali a quelle del 2018. Per l'Associazione Comuni questo non è corretto e chiede pertanto allo Stato di emanare il decreto (per poi impugnarlo). A questa azione legale hanno aderito 42 Comuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA