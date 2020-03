I tifosi biancocelesti della curva sud di Maio hanno deciso di dare un aiuto a chi ogni giorno combatte in prima linea per garantire assistenza e cure. La curva ha quindi fatto una donazione all'onlus Per mio figlio a sostegno dell'Usl 2. «Siamo convinti che oltre al doveroso elogio per chi sta lavorando senza sosta nell'interesse di tutta la popolazione, sia giusto dare un aiuto reale e tangibile. Chiunque voglia ulteriormente contribuire o partecipare alla nostra raccolta fondi può farcelo sapere contattando i soliti fioi» dicono i tifosi della curva sud. Anche Red Canzian si mobilita per sostenere la campagna di raccolta fondi per l'Usl 2 di Treviso e l'Usl 3 di Venezia attraverso il Crowdfunding Aiutiamo gli ospedali aperto dalla Fondazione di CentroMarca Banca. Red Canzian commenta: «Si tratta di un'iniziativa bellissima che consentirà di raccogliere fondi per l'acquisto di ventilatori polmonari. Basta un'offerta anche piccola per fare una grande cosa. I nostri medici sono i nostri angeli che stanno lavorando giorno e notte in modo incredibile per tutti noi». Per donare bisogna registrarsi alla piattaforma www.cmb4people.org con la possibilità di eseguire un bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Emergenza coronavirus - codice IBAN: IT 21 P 08749 12001 014000771267.

