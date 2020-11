LA PROCEDURA

TREVISO Il primo passo è rivolgersi al medico di famiglia. È questa la prima cosa da fare se si teme di essere stati contagiati dal coronavirus. Vale per chi si ritrova ad avere sintomi simili all'influenza, a partire dalla febbre, così come per chi sa di essere stato a stretto contatto con una persona poi risultata positiva. Tocca al dottore di base valutare la situazione. Ci sono essenzialmente quattro strade.

LA FEBBRE

Il medico può prescrivere l'immediata esecuzione del tampone inviando il paziente in uno dei dieci Covid Point allestiti dall'Usl a livello provinciale. Oppure può decidere di eseguire lui stesso il test rapido sul proprio assistito - oggi è possibile - fissando un appuntamento. Se il problema non viene inquadrato come caso sospetto di Covid-19, non è da escludere la scelta di non procedere con il tampone. Di contro, davanti a sintomi già importanti lo stesso medico può attivare le Usca, i medici delle unità speciali di continuità assistenziale dell'Usl (ad oggi sono in servizio 97 camici bianchi su 125) per l'intervento a domicilio. Per ogni dubbio i cittadini possono contattare il dipartimento di Prevenzione ai numeri 0422.323888; 0422.323701; 0422.323702. Il discorso è diverso se ci sono situazioni di emergenza. In questi casi c'è l'intervento diretto del Suem118.

PUNTI TAMPONE

Sono dieci in tutta la provincia: nell'ex dogana di Treviso (sia servizio diurno che notturno); ex Velo di Altivole; parcheggio discoteca Melodi a Castelfranco; ospedale di Castelfranco (per under 14); Zoppas Arena di Conegliano; zona industriale di Dosson (via Mattioli); ex Foro Boario di Oderzo; ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene; ospedale di Vittorio Veneto. In questi punti vengono complessivamente eseguiti 6mila test al giorno tra tamponi rapidi, tamponi molecolari per la conferma delle positività evidenziate dai primi e tamponi di controllo per la fine delle quarantene. Possono accedere solo i cittadini che hanno la prescrizione del medico o la mail di invio firmata dal dipartimento di Prevenzione. Più quelli che rientrano da Paesi per i quali è richiesto il tampone. L'esito del tampone rapido viene comunicato via telefono poco dopo l'esecuzione del test. Se è positivo, l'utente è chiamato a tornare al Covid Point, attraverso una corsia preferenziale, per sottoporsi al tampone molecolare. In attesa della conferma definitiva, è da questo momento che parte l'isolamento fiduciario.

ISOLAMENTO A CASA

Davanti all'attuale mole di contagi, il tracciamento dell'Usl sconta un po' in ritardo. I cittadini possono essere contattati anche dopo 5 giorni. «Ma chi ha ricevuto il referto nel quale si indica la positività ha il dovere di stare subito a casa. E lo stesso devono fare i suoi conviventi, anche se negativi chiariscono dal dipartimento di Prevenzione c'è un periodo di quarantena domiciliare di 10 giorni che tutte queste persone devono osservare. Poi verranno prese in carico dal servizio di tracciamento. Intanto, però, è loro dovere porsi in isolamento, senza aspettare altre indicazioni». Con la presa in carico da parte dell'Usl verrà fissata anche la data del tampone di controllo per la fine della quarantena. Il protocollo prevede che di pari passo vengano informati i cittadini che hanno avuto contatti stretti con i casi positivi. Oggi, comunque, molti si rivolgo subito al medico di famiglia, o allo stesso dipartimento di Prevenzione, non appena vengono a sapere che un familiare o un amico è risultato contagiato.

LE REGOLE

Le regole valgono sia per i casi confermati di Covid-19 che per i loro contatti stretti. Non si può uscire di casa. Neppure se asintomatici. E' possibile andare in giardino. A patto però che sia usato solo da chi è in quarantena. L'indicazione è di usare una stanza singola, riservata, se possibile. Soprattutto in presenza di sintomi. La febbre va misurata due volte al giorno. L'ideale sarebbe usare anche un bagno in modo esclusivo. In alternativa va igienizzato dopo l'uso. Gli ambienti vanno arieggiati in modo costante. Gli asciugamani devono essere personali. Per quanto riguarda i pasti, l'indicazione è di mangiare dopo gli altri membri della famiglia, con stoviglie rigorosamente personali. Le visite di parenti e amici vanno sostanzialmente azzerate. «Si deve indossare sempre la mascherina chirurgica, a ogni contatto con conviventi o visitatori, restando a una distanza di almeno un metro specificano dal dipartimento di Prevenzione proteggere naso e bocca per tosse e starnuti, gettare i fazzoletti di carta subito dopo averli usati e lavarsi accuratamente le mani». E il lavaggio di vestiti e biancheria? «A 90 gradi con normale detergente», dicono dall'Usl. Se non è possibile, si suggerisce di aggiungere al ciclo di lavaggio candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

Mauro Favaro

