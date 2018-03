Dai clienti delle Paoline 250 libri ai piccoli degenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETA'TREVISO Una grande biblioteca per i piccoli ricoverati al Ca' Foncello. È stata messa in piedi grazie alla generosità dei trevigiani. Le suore della libreria Paoline e i volontari ospedalieri hanno consegnato nelle mani di Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl, oltre 250 libri di letteratura varia per ragazzi. Le opere sono state raccolte nell'ambito dell'iniziativa avviata lo scorso dicembre attraverso la quale i clienti della libreria hanno potuto scegliere di acquistare un libro da destinare ai piccoli pazienti...