Nata a Treviso il 23 ottobre 1968, Monica Billio è sposata e ha due figlie. Dopo essersi laureata in economia e commercio alla Ca' Foscari, è partita per la Francia dove ha ottenuto il Diplôme d'Études Approfondis (Dea) e il dottorato in matematica applicata all'Université Paris Dauphine. Alla fine del 1995 il ritorno nell'ateneo veneziano e l'inizio della carriera di insegnamento: ricercatrice in econometria prima, poi professoressa associata dal 2000 e ordinaria dal 2006.

Ha coordinato e coordino numerosi progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea, dalla Banca Mondiale e dal Ministero dell'università e della ricerca, oltre a essere coordinatrice locale di due progetti H2020 e di un progetto Prin. A Ca' Foscari ha coordinato il corso magistrale di economia e finanza, ha diretto il campus Treviso e, dal 2014, il dipartimento di economia oltre a essere membro del Senato accademico. Una devozione, quella per lo studio, declinata anche attraverso l'impegno politico e sociale. All'interno dell'istituto comprensivo di Trevignano ha infatti curato gruppi di volontariato per il comodato gratuito dei libri e le attività di educazione economico-finanziaria.

