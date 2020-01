Dai bulli ai piromani: «Più corsi di legalità nelle scuole»

IL PRIMO CITTADINO

VITTORIO VENETO Prima i bulli minorenni che taglieggiavano i coetanei per pochi spiccioli, poi i piromani poco più che ventenni che davano in pasto alle fiamme le auto delle persone con cui non andavano d'accordo. A Vittorio Veneto negli ultimi mesi gli atti di violenza e prevaricazione non sono mancati. «Focolai su cui porre attenzione» aveva già detto in consiglio comunale il sindaco Antonio Miatto, dichiarando pubblicamente che in città c'era qualche problema.

Dopo i bulli che estorcevano pochi spiccioli ai loro coetanei dopo averli picchiati, ora anche i piromani sono stati identificati. Un altro focolaio è stato dunque spento?

«Purtroppo si, e dobbiamo ringraziare i carabinieri che in questi mesi hanno monitorato con attenzione il nostro territorio e chi lo vive. Un plauso va dunque a loro. Dall'altro lato però questa è una sconfitta per noi perchè non abbiamo saputo e potuto intervenire prima con il recupero di questi scapestrati».

Quale è oggi la situazione? Bivacchi e spaccio sono ancora un problema?

«Direi che è un problema generalizzato non specifico di Vittorio Veneto. Da noi probabilmente è di minore impatto rispetto ad altre realtà più complesse. La nostra continua ad essere una società di tipo arcaico e meno colpita da questi fenomeni. Nell'immobile dell'ex dopo-lavoro ferroviario grazie all'intervento di Rfi, che ha chiuso porte e finestre, il problema dei bivacchi pare risolto. Mentre nel parco Papadopoli e nelle vecchie serre della villa c'è ancora un po' di movimento. C'è da continuare il lavoro con le forze dell'ordine e le forze sociali. Diverse sono le tipologie di vita sprecata da parte dei giovani. E noi siamo pronti a cogliere i problemi quando sono ancora piccoli, così da risolverli».

La sua amministrazione intende entrare nelle scuole promuovendo anche con le forze dell'ordine incontri sulla legalità?

«Questo già ci impegna sotto traccia. Abbiamo metodiche riservate per poter accedere a quei gruppi di ragazzi che agiscono al limite della legalità o la violano e cercare di ricondurli nella retta via. L'impegno continuerà e se oggi il fenomeno è molto contenuto, e dopo questa seconda azione dei carabinieri si è notevolmente affievolito, l'attenzione non deve mai calare. I Comuni hanno armi spuntate dal punto di vista repressivo, ma qualcosa può essere giocato dal punto di vista preventivo. E qualcosa già si fa».

Come si spiega, da sindaco e da genitore, tutto quest'uso ingiustificato della violenza che dilaga oggi tra i più giovani?

«La società trasmette questi messaggi e le famiglie non sono più quelle di una volta. Oggi la vita in famiglia è meno pregnante, i messaggi verso le famiglie si diluiscono, i modelli diffusi dai media e altre forme di magnificazione di comportamenti anomali ormai dilagano. E i giovani sono preda di questi modelli. Siamo stati tutti giovani. Posso però dire che i giovani di oggi sono generalmente bravi ragazzi. Certo qualche mela marcia c'è sempre e fa vedere la situazione peggiore di quella che è realmente».

Claudia Borsoi

