(El.Gi.) Gli alpini della sezione di Conegliano, di cui fanno parte trenta gruppi, hanno donato 90mila euro all'ospedale di Conegliano per far fronte all'emergenza Coronavirus. A livello nazionale le penne nere hanno fatto la loro parte annullando tutte le attività e gli eventi in calendario, prima fra tutte l'adunata nazionale 2020 a Rimini, una scelta sofferta ma doverosa; mettendo a disposizione della popolazione di Bergamo l'ospedale da campo, perfettamente attrezzato e all'avanguardia, e schierando la protezione civile Ana, che si è attivata e messa a disposizione di comuni e regioni negli scenari operativi più disparati. «Come sezione di Conegliano abbiamo ritenuto doveroso scendere in campo, per sostenere l'ospedale civile cittadino spiega Gino Dorigo, presidente della sezione -. Proprio per questo obiettivo, ho invitato tutti i nostri trenta gruppi, sparsi nei 17 comuni del coneglianese, ad attivarsi per una raccolta fondi. Grazie alla generosità dei nostri alpini e di molte aziende e privati, siamo riusciti a raccogliere 90mila euro, che destineremo all'acquisto di attrezzature medico ospedaliere per il nosocomio coneglianese. Aiutare l'avamposto in cui si combatte in prima linea il subdolo nemico invisibile, è un dovere imperativo ed assoluto. Oggi la guerra in trincea la combattono medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero e sanitario, ai quali va tutto la nostra gratitudine, il nostro rispetto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA