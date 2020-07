SAN POLO DI PIAVE

Da truffato a truffatore il passo è stato breve per F.S., un anconetano 38enne, a processo a Treviso per una truffa online. Il suo legale, l'avvocato Marco Furlan del Foro di Treviso, si dice però in grado di dimostrare che non c'entra nulla con la serie di raggiri sulla rete, per i quali è a processo in svariate procure italiane ed è pronto ad esibire i documenti in aula. Il procedimento in corso fa riferimento a fatti che il 38enne avrebbe commesso nell'ottobre del 2014. L'imputato avrebbe messo in vendita su un sito specializzato un smartphone al prezzo di 459 euro. Trovato il compratore sarebbe scattata la trappola: si fa fare due bonifici, uno da 150 e un secondo da 350 euro appoggiati su una carta prepagata PostePay e abbinata ad un conto corrente precedentemente aperto. Poi però fa perdere le proprie le tracce: smette di rispondere al numero di telefono che era stato lasciato e si rende irreperibile, ovviamente senza consegnare la merce come pattuito. A questo punto scatta la denuncia e F.S si ritrova a processo con l'accusa di essere un truffatore. Fin qui nulla di strano se non fosse che il 38enne di Ancona qualche mese addietro aveva sporto denuncia contro chi lo aveva, a suo dire, a sua volta truffato. L'uomo aveva infatti denunciato di essere stato fregato con una inserzione online in cui veniva messo in vendita un altro telefono cellulare. Il venditore però gli aveva chiesto la fotocopia di un documento di identità e F.S aveva inviato la copia della patente di guida. Poi solito schema: i soldi mandati, il venditore che sparisce, lo smartphone che non arriva. «La patente - spiega l'avvocato Marco Furlan - è stata poi effettivamente utilizzata per l'apertura di un conto corrente postale e l'acquisizione di una carta pagata ma c'è un però: la fotografia del mio assistito non corrisponde all'immagine riportata nella fotocopia. E' un evidente furto di personalità e adesso F.S. ha aperti svariati procedimenti in tutto Italia per truffe commesse a suo nome. Ma noi abbiamo le prove dell'inganno». Insomma: il primo truffatore si sarebbe sostituito al 38enne marchigiano e a nome suo avrebbe aperto la posizione dalla quale, indisturbato, avrebbe poi messo segno i colpi. Il processo a F.S. va in scena stamattina e l'avvocato difensore si aspetta il pieno riconoscimento dell'estraneità del suo assistito ai fatti che gli vengono contestati.

