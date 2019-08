Da settembre via al piano vendite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Da settembre l'Ater inizierà una campagna di sensibilizzazione per aderire al nuovo piano vendite. Il concetto è semplice: a chi ha redditi ormai troppo alti per restare dentro un alloggio Ater, verrà proposto di acquistare l'appartamento in cui abita. L'Ater oggi dispone di 1293 alloggi: il 95% già locati e il 5% pronto per essere messo all'asta. L'idea è, per quelli già abitati, di dare il diritto di prelazione a chi già ci vive. Sono famiglie con patrimoni che possono consentire l'investimento e che andranno a pagare affitti attorno...