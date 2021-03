LA CAMPAGNA

TREVISO Vaccinazioni anti-Covid anche per gli anziani ricoverati in ospedale. Da oggi tutte le persone dagli 80 anni in su ricoverate negli ospedali della Marca verranno vaccinate contro il coronavirus prima delle dimissioni. «Vale per tutti, ovviamente in base al quadro clinico spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana sia per i ricoveri ordinari sia per la day surgery». Così si anticipano i tempi rispetto al calendario delle convocazioni nei centri straordinari. Il nuovo sistema permetterà di vaccinare tra i 20 e i 30 anziani in più al giorno.

NELLE RSA

Un ulteriore tassello. La conferma che i vaccini funzionano arriva direttamente dalle situazioni più delicate: le case di riposo. Ad oggi non c'è più nemmeno un positivo. I contagi sono crollati progressivamente dopo il 10 gennaio, quando si contavano ancora oltre 300 anziani e più di 200 operatori positivi. La svolta è arrivata con l'avvio della campagna anti-Covid tra gli ospiti e gli operatori delle strutture per anziani. «L'azzeramento dei contagi dopo le vaccinazioni risulta evidente», sottolinea Benazzi. Nelle rsa sono state somministrate 11.762 dosi. In 52 dei 54 centri servizi per non autosufficienti è già stata completata l'intera profilassi, compresi i richiami previsti per Pfizer e Moderna. Nel frattempo procede la campagna vaccinale per gli over 80 sul territorio. L'Usl punta a somministrare la prima dose a tutti i 60mila cittadini interessati, fino ai 102 anni, entro la fine di marzo. «Abbiamo la garanzia che verranno consegnati tutti i vaccini necessari per completare l'operazione, mettendo in sicurezza le persone più fragili assicura Benazzi di pari passo stiamo procedendo con le vaccinazioni delle persone fragili per patologia». Dopo i pazienti con fibrosi cistica e le persone che hanno subito un trapianto, adesso verranno vaccinati gli oncologici in trattamento. Sono poco più di 4mila. Ad aprile la campagna anti-Covid verrà aperta anche ai 70enni. E poi a scendere.

IL CALENDARIO

Per gli anziani, intanto, il calendario è incalzante. I riferimenti sono sempre i quattro centri straordinari del Bocciodromo di Villorba per il distretto di Treviso, l'ex Foro Boario di Oderzo, il Palaingresso di Godega di Sant'Urbano per il distretto di Pieve di Soligo e il centro culturale Casa Riese a Riese Pio X per il distretto di Asolo. Una volta terminata la copertura delle persone nate nel 1941 e nel 1940, che ormai vede il traguardo, dall'8 marzo verranno convocati i cittadini 82enni e 92enni, nati cioè nel 1939 e nel 1929. I primi sono 7.500 e i secondi 3.750. Dal 15 marzo si comincerà con i 93enni e a salire. Quindi dalla classe 1928 (2.180 persone), 1927 (1.824 persone) e 1926 (1.420 persone). Allo stesso tempo si partirà con gli 83enni, nati nel 1938 (6.914 persone). La tappa successiva è fissata per il 22 marzo. Da questa data verranno chiamati gli 89enni, 90enni e 91enni. Questi ultimi, nati nel 1932, 1931 e 1930, sono rispettivamente 3.693, 3.327 e 3.114. Sempre dal 22 marzo si inizierà anche con gli 84enni, classe 1937. Sono esattamente 6.140. L'ultimo giro partirà il 29 marzo. Il quadro verrà completato con la convocazione di chi ha 85 e 86 anni, più i cittadini con 88 e 87 anni. Nel dettaglio, i nati nel 1933 sono 3.874, quelli del 1934 esattamente 4.735, i classe 1935 sono 5.234 e i nati nel 1936 sono 5.477. (m.fav)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA