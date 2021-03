IL REPORTAGE

TREVISO «Devo andare a Santo Domingo, voglio il passaporto vaccinale». Da questa mattina il signor Alvise sarà accontentato. Il direttore dell'Usl Francesco Benazzi ha dato mandato di consegnare ai vaccinati i documenti che attestino l'avvenuta inoculazione. Se i lotti Astrazeneca rimangono fermi, bloccando le vaccinazioni dei giovani (forze dell'ordine e docenti), Pfizer e Moderna invece ci sono. E dunque sia in ospedale sia al bocciodromo di Villorba il lavoro continua. Nei giorni scorsi si sono registrate le numerose proteste di anziani che chiedevano un'attestazione vaccinale per poter uscire dal territorio nazionale, chi per svernare, chi per ricongiungersi ai figli che abitano all'estero. «Da oggi saremo in grado di consegnare due tipi di documenti - chiarisce Francesco Benazzi - per chi ha avuto la prima dose ci sarà un documento che attesta l'avvenuta inoculazione, chi invece ha fatto anche il richiamo avrà un attestato di avvenuta vaccinazione e quindi di copertura per i 12 mesi».

L'ATTESTATO

L'attestato è il riassunto della storia vaccinale del singolo: sono contenuti tutti i vaccini sostenuti dalla nascita. Così si sblocca anche un'altra criticità legata alla questione vaccinazioni, che nei giorni scorsi ha fatto registrare numerose proteste al centro di Villorba. «Io sono a posto con le vaccinazioni, posso in teoria partire, ho anche il volo prenotato. Ma senza il passaporto vaccinale non posso passare la frontiera. Ho una seconda casa all'estero dove, di norma, trascorro questo periodo. È fondamentale per la mia salute. E' un mio diritto e non deve essermi negato». Alvise oggi avrà il pass e come lui i grandi anziani e le persone a posto con il richiamo. Intanto a Villorba sotto il sole delle 12 i figli accompagnano genitori per la sessione. Ovunque enormi cartelli scritti a mano allontanano ogni allarme. «Oggi si inocula solo Pfizer». Ma le famiglie chiedono dettagli, vogliono sapere. «Quanti anni ho? Troppi». Angelo Severin 92 anni, ex autista, esce felice accompagnato dalla figlia Emanuela «Abbiamo subito chiesto di sapere che cosa somministravano. Tra poche settimane mi rimanderanno un messaggio e verrò a fare il richiamo». La figlia vive con gli anziani genitori. «Hanno resistito bene durante il lockdown e sono stati molto prudenti. Certo, le informazioni contrastanti mettono allarmismo. Ma forse si esagera. Dobbiamo continuare ad aver fiducia della sanità regionale, trovo che compatibilmente con il momento difficile, tutti stiano facendo del proprio meglio».

A CACCIA DI UNA DOSE

Ieri la chiamata era per i nati dal 1929 al 1938: e quasi tutti sono stati presenti all'appello. «Defezioni miniali - confermano al punto vaccini - un paio di persone in tutta la mattinata». Il miraggio del vaccino in eccedenza però c'è. Ogni sera una ventina di persone fanno capannello fuori dal bocciodromo. «Chiedono le dosi avanzate-spiega un volontario della Protezione civile- ma è inutile che vengano qui: l'azienda è stata chiara. Ormai, dopo il caos di sabato, è stato stilato un elenco. Se avanzano dosi vengono anticipate le persone del giorno successivo». Inutile dunque tentare la sorte e stazionare in attesa del vaccino rimasto. Come inutile presentarsi chiedendo di essere vaccinati in quanto immunodepressi. Ci prova un signore sulla sessantina. «Chiedo di vedere un medico. Io sono un malato oncologico e nessuno mi ha ancora chiamato- conferma- ogni mattina vado in un centro vaccinale diverso, ma il mio caso non è stato preso in carico» lamenta. I medici però sono cortesi e spiegano. «Esistono liste con priorità, stiamo chiamando in base alla gravità dei casi, è inutile che le persone in maniera autonoma vengano qui così: comprendiamo l'ansia ma la prassi c'è ed è organizzata». Beppino Favaro, classe 1929, esce dal bocciodromo con il figlio Leonardo. «Ho fiducia nei vaccini, ma sono comunque contento di aver fatto Pfizer».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA